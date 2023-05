POL-PDTR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Horath (ots) - In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 2023 kam es gegen 03:20 Uhr in der Bergstraße in Horath zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Zur Tatzeit hörte die Bewohnerin des Hauses ein lautes Geräusch. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass dieses Geräusch von einem umfallenden Blumenkübel vor dem Haus stammte. Weiterhin versuchten der oder die bislang unbekannte Täter, durch Hebelbewegungen an ...

