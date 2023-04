Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit einem geringen Geldbetrag suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstagabend (27.04.) unerkannt das Weite. Gegen 17.40 Uhr verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung in der Van-Gogh-Straße und wurden hierbei von einer Zeugin beobachtet. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Eindringlinge Geld und flüchteten anschließend. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten an einer Nachbarwohnung zudem Hebelspuren an einer Terrassentür festgestellt werden. Die Täter gelangten hier aber nicht in die Räumlichkeiten. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell