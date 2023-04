Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim/Mörfelden-Walldorf: Kripo findet Drogen

Rüsselsheim/Raunheim/Mörfelden-Walldorf (ots)

Beamte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Groß-Gerau kontrollierten am Donnerstag (27.04.), unterstützt von einem Diensthund des Polizeipräsidiums Südhessen, vorwiegend im Bereich von öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen sowie Schulen und Parks in Rüsselsheim, Raunheim und Mörfelden-Walldorf, in der Zeit zwischen 15.00 und 23.00 Uhr insgesamt 51 Personen und 3 Fahrzeuge. Der Schwerpunkt der Überprüfungen lag hierbei auf jugendlichen Intensivtätern sowie der Bekämpfung von Eigentums- und Drogenkriminalität.

Im Rahmen der Überprüfungen fanden die Ordnungshüter gegen 18.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Mörfelden bei einem 26 Jahre alten Mann rund 75 Gramm Marihuana und über 60 Gramm Haschisch. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

