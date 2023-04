Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/Siedelsbrunn: Unbekannte Vandalen an Klangstation/Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach (ots)

Die Klangstation am sogenannten "Glücksweg" in Siedelsbrunn rückte im Zeitraum zwischen dem 12. und 14. April in das Visier bislang unbekannter Vandalen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Steinklanginstallation mutwillig beschädigt. Sämtliche Steine der Installation wurden zerschlagen. Das Klangspiel ist nicht mehr einsetzbar. Die Steine müssen von den Unbekannten mit brachialer Gewalt mittels Schlagwerkzeug zerschlagen worden sein. Insgesamt wird der Schaden auf 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell