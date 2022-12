Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Scheunenbrand

Hünxe (ots)

Heute, am 4. Dezember 2022 um 14:20 Uhr, wurden alle 4 Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den Ortsteil Bucholtwelmen gerufen. Dort wurde ein Brand in einer Scheune gemeldet. Nach der Erkundung konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden, ein Entstehungsbrand wurde vom Eigentümer selbstständig gelöscht. Die alarmierten Feuerwehrleute rückten wieder ein, sodass der Einsatz um 14:57 Uhr endete.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell