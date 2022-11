Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brandmeldeanlage alarmiert Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute, am 10. November 2022 um 13:19 Uhr, wurde die Einheit Drevenack in den Ortsteil Weselerwald der Gemeinde Schermbeck alarmiert. In einer Pflegeeinrichtung löste die Brandmeldeanlage aus. Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich begangen und kontrolliert - ohne Feststellung. Der Einsatz endete um 13:50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell