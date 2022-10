Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 25. Oktober 2022 um 05:28 Uhr, wurden alle 4 Einheiten der Feuerwehr in die Straße "Bensumskamp" alarmiert. In einer dort liegenden stationären Pflegeeinrichtung hatte ein Rauchmelder im Küchenbereich ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr begangen und kontrolliert. Ein Schadensereignis konnte nicht festgestellt werden, sodass der Einsatz um 05:58 Uhr endete.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell