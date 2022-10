FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Feuerwehr Hünxe

Gestern Abend, am 20. Oktober 2022 um 19:38 Uhr, wurden alle 4 Einheiten der Feuerwehr Hünxe zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Altenheim alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Zimmer zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Bewohnerin wurde, zur weiteren Kontrolle, durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen einrücken, so dass der Einsatz um 20:06 Uhr endete.

