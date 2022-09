Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Hilfeleistungseinsatz

Hünxe (ots)

Heute, am 14. September 2022 um 10:15 Uhr, wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltfrei Zugang zu dem Objekt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst und die Polizei übergeben. Nach Sichtung durch den Rettungsdienst konnte die Person zu Hause verbleiben. Der Einsatz endete um 10:41 Uhr.

