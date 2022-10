Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, zwischen 1.00 Uhr und 2.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse sowie ein Mobiltelefon aus der Hosentasche eines 31-jährigen Mannes. Zudem wurde auch die Jacke und die Uhr gestohlen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lokal in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Oktober 2022, 16.00 Uhr und Sonntag, 16. Oktober 2022, 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Gravel Bike der Marke Kona Rove AL, welches verschlossen in der Antoniusstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Versuchter Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, gegen 22.40 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person ein Rahmenbügelschloss eines Fahrrades aufzubrechen. Als dies misslang, entfernte sich die Person wieder. Das Fahrrad stand zu diesem Zeitpunkt in einem Carport eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Kenkel-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Oktober 2022, 22-30 Uhr, und Sonntag, 16. Oktober 2022, 6.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Eingangstür eines Sandwich- Franchise-Restaurants in der Großen Straße, indem der Türgriff abgerissen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Betriebserlaubnis erloschen

Am Samstag, 15. Oktober 2022, um 00.25 Uhr, geriet ein 26-jähriger Autofahrer aus Osnabrück in eine Kontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann Veränderungen an der Rad-/Reifenkombination im Zusammenhang mit einer Fahrwerkstieferlegung vorgenommen hat. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, um 09.10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Steinfeld die Große Straße mit einem Pkw und kam in Höhe der Einmündung zur Schulstraße nach einem Zusammenstoß mit der Aufpflasterung eines Fahrbahnteilers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Visbek - Diebstahl einer Arbeitsmaschine

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13. Oktober 2022, 19.00 Uhr und Freitag, 14. Oktober 2022, 07.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen von der Ladefläche eines Transporters (Pritsche) in der Goldenstedter Straße einen Stampfer des Herstellers Bomag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefonnummer 04445/95047-0 entgegen.

Dinklage - Diebstahl von amtlichen Kfz-Kennzeichen

Am Samstag, 15. Oktober 2022, in der Zeit von 02.10 Uhr bis 08.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf das Hofgrundstück eines Wohnhauses in der Christoph-Bernhard-Straße. Hier entwendeten sie beide amtlichen Kennzeichenschilder eines BMW 1er. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter der Telefonnummer 04443/97749-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Samstag, 15. Oktober 2022, in der Zeit von 03.00 Uhr bis 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einer der Gaststätte der Großen Straße die Jacke eines 24-Jährigen aus Vechta. In der Jacke befanden sich Apple AirPods. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

In der Zeit zwischen Freitag, 14. Oktober 2022, 21.00 Uhr bis Samstag, 15. Oktober, 04.40 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße Alter Flugplatz. Aufgrund verschlossener Türen wurden weder weitere Büroräume noch die Produktionshalle betreten. Nach Verlassen des Gebäudes wurde im vorderen Bereich ein Fenster eingeworfen. Hier wurden zwei PC-Monitore entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Samstag, 15. Oktober 2022, in der Zeit von 22.45 Uhr bis 23.25 Uhr, schlugen unbekannte Personen die Heckscheibe eines Mazda 3 ein, welcher am Neuen Markt stand. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 entgegen.

