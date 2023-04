Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festnahme nach Zeugenhinweis

Darmstadt (ots)

Dank eines Zeugen ist es der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (27.4.) gelungen, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in der Heidelberger Landstraße unmittelbar festzunehmen. Gegen 4.15 Uhr hatte der aufmerksame Mann die Polizei alarmiert und davon berichtet das mutmaßlich drei Personen die Scheibe eines Fahrradgeschäftes einschlagen hatten und mit einem Pedelec flüchteten. Die sofort hinzueilenden Beamten stellten zwei Flüchtende noch in Tatortnähe und das entwendete Fahrrad sicher. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Ober-Ramstadt und einen 31-jährigen Mann aus Darmstadt-Eberstadt. Beide kamen im Anschluss mit zur Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt überstellt, das ihn aufgrund eines bestehenden Beschlusses in eine geschlossene Einrichtung verbrachte. Er muss sich wie sein mutmaßlicher Komplize in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Zudem wird geprüft, ob auch weitere, gleichgelagerte Fälle auf das Konto der beiden gehen dürfte. Die Ermittlungen zu einem dritten, noch flüchtigen Täter dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell