Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto nach Unfall auf Mauer festgefahren

Bergneustadt (ots)

Am Mittwochmittag (26. April) kam es auf der Friedhofstraße an der Einmündung zur Weststraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Eine 82-jährige Bergneustädterin fuhr in ihrem Pkw auf der Friedhofstraße in Richtung Othestraße, dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Radfahrer aus Bergneustadt. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Daraufhin verlor die 82-Jährige die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Mauer, durchbrach einen Zaun und blieb schließlich mit dem Wagen auf einer weiteren Mauer hängen. Sowohl der Radfahrer als auch die Autofahrerin und ihr 84-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in das Gummersbacher Krankenhaus. Das Auto musste mit einem Kran von der Mauer geborgen werden.

