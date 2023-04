Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Neues Kursangebot von VHS Oberberg, Kreispolizeibehörde und ADFC für einen sicheren Umgang mit dem eigenen Pedelec ("E-Bike")

Oberbergischer Kreis (ots)

Pedelecs, umgangssprachlich häufig als "E-Bike" bezeichnet, sind beliebt und die Verkaufszahlen steigen stetig. Kein Wunder, bieten sie doch viele angenehme Vorteile und ein ganz neues Fahrgefühl. Sie bringen aber auch einige Tücken mit sich, die sich auch in der Unfallstatistik widerspiegeln. Die neuen Kurse in Kooperation der Kreispolizeibehörde des oberbergischen Kreises, der Volkshochschule Oberberg und dem ADFC Oberberg Mitte helfen, weder sich selbst, noch andere in Gefahr zu bringen. Sie richten sich in erster Linie an Menschen, die sich im Umgang mit dem Pedelec in manchen Situationen noch unsicher fühlen oder unter fachlicher Anleitung den Wiedereinstieg nach längerer Pause üben wollen.

Der erste Kurs findet am 13. Mai (Kursnr. A2313580) an der VHS Oberberg in Niederseßmar statt, ein weiterer ist für den 17. Juni (Kursnr. A2313581) geplant. Beide Termine finden von 10 bis 13 Uhr statt.

Neben dem sicheren Umgang mit dem Zweirad lernen die Teilnehmenden im Training Wichtiges in Sachen Einstellung des Fahrrads sowie seiner schonenden Nutzung und erhalten zudem Tipps zum Verhalten im Verkehr und in speziellen Gefahrensituationen. Dazu nehmen sich Trainerinnen und Trainer des ADFC Zeit für die Kursteilnehmenden und werden dabei von Beamtinnen und Beamten der Kreispolizei unterstützt.

Mitzubringen sind das eigene Pedelec, wetterfeste, sportliche Kleidung, feste Schuhe und ein Fahrradhelm. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der VHS Oberberg unter 02261 8190-0 und unter www.vhs.link/znHCGF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell