Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Montagmorgen (24.04.) ereignete sich gegen 03:00 Uhr in der Hauptstraße in Fürth ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorroller gegen einen geparkten Lkw Daimler Chrysler stieß und Sachschaden verursachte. Der Fahrer des Rollers flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Unfall könnte nach Angaben des geschädigten Lkw-Fahrers von einer zufällig dort vorbeigehenden Passantin beobachtet worden sein. Diese Zeugin, als auch mögliche weitere Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/ 706-555 in Verbindung zu setzen.

