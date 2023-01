Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Vollsperrung wegen Verkehrsunfall zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Neckargemünd - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist die Kleingemünder Straße in Heidelberg-Ziegelhausen am Ortsausgang in Richtung Neckargemünd zur Stunde vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz, zu den genauen Unfallumständen liegen noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell