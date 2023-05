Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkunft; Brand in Fitnessstudio; Telefonbetrug; Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Donaustraße (K6720) zwischen Altenburg und Rommelsbach ereignet hat. Ein 76-Jähriger wollte gegen 18.20 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse von der Einmündung von der B464 herkommend, nach links in die Donaustraße einbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende KTM Duke. Der 23-jährige Motorradfahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. In der Folge stürzte der Biker und schlitterte samt seiner Maschine noch mehrere Meter über den Asphalt, bevor er gegen einen entgegenkommenden Opel Corsa eines 58-Jährigen rutschte, der sein Auto noch rechtzeitig zum Stehen gebracht hatte. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend ins Krankenhaus. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bad Urach und Hengen ereignet hat. Ein 80-Jähriger war dort gegen 16.50 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse von Hengen in Richtung Grabenstetten unterwegs. An einer schmalen Unterführung fuhr er zunächst in Schrittgeschwindigkeit an drei entgegenkommenden Pkw vorbei, als er nach Ende der Unterführung zu weit nach rechts kam und den Bordstein streifte. Aus noch ungeklärter Ursache setzte er seine Fahrt nach rechts auf dem Grünstreifen fort, bevor sein Mercedes nach etwa 25 Metern frontal gegen einen Baum krachte. Aufgrund der steilen Böschung kippte der Mercedes zunächst auf die linke Seite, bevor er dann auf der Fahrbahn, auf dem Dach zum Liegen kam. Während der Fahrer leicht verletzt wurde, erlitt sein 87 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden war, wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Eningen unter Achalm (RT): Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkunft

Gleich zweimal mussten die Einsatzkräfte am Mittwoch zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Am Kappelbach ausrücken. Kurz nach 18.30 Uhr war es vor der Unterkunft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Die zwei Bewohner im Alter von 35 und 32 Jahren sowie ein ebenfalls 32-jähriger Bekannter des Jüngeren sollen sich gegenseitig getreten und aufeinander eingeschlagen haben. Dabei kam offenbar auch eine Holzlatte zum Einsatz. Als die beiden 32-Jährigen anschließend mit einem Ford davonfahren wollten, soll der Ältere mit einem Gürtel durch die geöffnete Fensterscheibe nach dem Fahrer geschlagen haben. Der Ford prallte daraufhin gegen zwei geparkte Pkw. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Beifahrer und den 35-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 32 Jahre alte Fahrer war unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr vor Ort. Gegen 22.40 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei erneut alarmiert, nachdem es zwischen den 32 und 35 Jahre Bewohnern, die bereits zuvor aneinandergeraten waren, und zwei nicht in der Unterkunft wohnenden Männern im Alter von 36 und 39 Jahren erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Der 35-Jährige soll seinen 32 Jahre alten Mitbewohner dabei oberflächlich mit einem Messer verletzt haben. Anschließend stieß einer der Beteiligten den 35-Jährigen offenbar eine Treppe hinunter, wo dieser geschlagen und getreten wurde. Sowohl der 35-Jährige als auch der 32-Jährige erlitten leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Ältere wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Fitnessstudio

Zu einem Brand in einem Fitnessstudio in der Nikolaus-Otto-Straße sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Donnerstag, gegen 0.10 Uhr, ausgerückt. Dort war aus noch unbekannter Ursache im Inneren einer Sauna ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften angerückt war, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auf den Saunabereich beschränken. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nürtingen (ES): Mit falschem Gewinnversprechen betrogen (Warnhinweis)

Ein Mann aus Nürtingen ist am Mittwoch Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Er erhielt am Nachmittag einen Anruf, in dem ihm ein fünfstelliger Geldbetrag aus einem angeblichen Gewinnspiel versprochen wurde. Für die notwendige Überführung des Bargelds mit einem Werttransporter nach Nürtingen sei jedoch vorab die Bezahlung einer Gebühr nötig, so die kriminelle Anruferin. Der Mann schenkte dem vermeintlichen Gewinnversprechen Glauben und erwarb, wie von der Täterin gefordert, bei unterschiedlichen Geschäften Guthabenkarten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Codes dieser Karten gab er daraufhin telefonisch der Betrügerin durch.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, gerade ältere Menschen, die Guthabenkarten von größerem Wert kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen. Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ (mr)

Frickenhausen (ES): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Liststraße ereignet hat. Ein 87-Jähriger wollte kurz nach 17 Uhr mit seinem Ford Kuga aus der Einfahrt vom Wertstoffhof über den abgesenkten Bordstein in die Liststraße einfahren. Dabei übersah er einen in Richtung Hauptstraße fahrenden Mercedes. Dessen 52 Jahre alter Fahrer versuchte noch auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte beide Fahrer nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und ein möglicher technischer Mangel am Fahrzeuge könnten die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Mittwochnachmittag auf der Alleenstraße ereignet hat. Eine 74-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrem VW Golf die Alleenstraße in Richtung Kreisverkehr. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 60-Jähriger mit seinem Audi TT bremste und anhielt um einer Radfahrerin das Überqueren des Fußgängerüberwegs am Ochsengässle zu ermöglichen und krachte diesem ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi nach vorne und gegen das Fahrrad der 60 Jahre alten Radlerin geschoben. Die Frau konnte sich auf dem Fahrrad halten, sodass es nicht zum Sturz kam. Der Audifahrer blieb unverletzt, die Unfallverursacherin und die Radlerin erlitten leichte Verletzungen. Während die Golffahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, konnte die Fahrradfahrerin selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 4.000 Euro und der Schaden am Fahrrad auf etwa 60 Euro geschätzt. Der VW Golf wurde nachfolgend zur technischen Überprüfung sichergestellt. (cw)

Nürtingen (ES): Radler übersehen

Leichte Verletzungen hat ein 22-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Roßdorferweg erlitten. Kurz vor 16.30 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau dort mit ihrem Nissan in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Als sie nach rechts in ein Grundstück einbog, übersah sie den Radler, der unzulässig auf dem Gehweg in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zwar zu keiner Kollision, jedoch stürzte der Fahrradfahrer bei der eingeleiteten Bremsung. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sachschaden war den ersten Erkenntnissen zufolge nicht entstanden. (sm)

Deizisau (ES): Unfall auf Radweg

Auf dem Radweg der K1215 zwischen Deizisau und Esslingen sind am Mittwochnachmittag zwei Radfahrende kollidiert. Ein 65-Jähriger fuhr dort gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Esslingen. Als ihm eine 50-jährige Radlerin entgegenkam, streiften sich die Lenker ihrer Fahrräder, wodurch die Frau zu Fall kam. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Stand wiesen die Räder keinen Sachschaden auf. (sm)

Plochingen (ES): Mit Krad aufgefahren

Ein jugendlicher Kradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Esslinger Straße leicht verletzt. Der 17-Jährige war dort gegen 7.30 Uhr mit seiner Kawasaki in Fahrtrichtung Altbach unterwegs. Als eine vorausfahrende, 53 Jahre alte Frau ihren Peugeot verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr er leicht auf und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro entstanden. (sm)

Plochingen (ES): Bei Rot über Ampel

Bei einem Unfall auf der L1201 am Mittwochnachmittag ist eine 42-jährige Mercedesfahrerin leicht verletzt worden. Kurz vor 15.15 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Audi A4 die Brücke über der B10 von Plochingen herkommend in Fahrtrichtung Hochdorf. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit der A-Klasse der Frau, die von der B10 kommend links abbiegen wollte. Der Rettungsdienst brachte die 42-Jährige in eine Klinik. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Innerhalb kurzer Zeit sind am frühen Donnerstagmorgen eine 25-Jährige und ein 24-Jähriger auf ihren E-Scootern aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 4.20 Uhr war die Frau, die mit ihrem Elektroroller in der Herrenberger Straße unterwegs war, einer Polizeistreife aufgefallen und kontrolliert worden. Da ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von etwa 1,2 Promille ergab, musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Gleich erging es dem Mann, der gegen 4.50 Uhr am Haagtorplatz kontrolliert wurde und einen Atemalkoholwert von etwa 1,4 Promille aufwies. Auch ihm wurden eine Blutprobe und sein Führerschein abgenommen. Beide sehen nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

E-Scooter sind Kraftfahrzeuge, weshalb dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren gelten. Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, bei der ein Bußgeldbescheid, meist in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Flensburger Fahreignungsregister folgen. Wer mit 1,1 Promille und mehr Alkohol im Blut E-Scooter fährt, begeht eine Straftat. Eine Straftat kann auch bereits schon vorliegen, wenn man mit 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration den E-Scooter nutzt und dabei fahrauffällig wird. In der Probezeit und unter 21 Jahren gilt das absolute Alkoholverbot. (sm)

Albstadt (ZAK): Ins Heck gekracht

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen in der Laufener Straße ist ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Er war gegen 6.45 Uhr mit seinem Peugeot auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Laufen unterwegs, bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 25-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf dessen Seat Leon auf. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. (sm)

