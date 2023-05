Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Auseinandersetzung mit Messer - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 24.05.2023 / 15.02 Uhr

Der 21-Jährige, dem zur Last gelegt wird, am Dienstagabend (23.05.2023) in einer Balinger Wohnung einen dort ebenfalls anwesenden jungen Mann mit einem Messer verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag (24.05.2023) beim Amtsgericht Hechingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

