POL-SE: Bad Segeberg - Zeugen nach Brand eines Imbisses gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 09.01.2023, ist es in Wedel zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw durch einen Fahrradfahrer gekommen. Um 17:40 Uhr wurde die Polizei über einen Radfahrer informiert, der in der Hobüschentwiete die Außenspiegel von parkenden Autos abtreten sollte. Eine Streife des Polizeireviers Wedel stellte sowohl in der Hobüschentwiete als auch in der Schulauer Straße insgesamt sechs ...

