POL-PDMY: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 257

Altenahr (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 257 zw. Altenahr und Kalenborn kam es am Donnerstagnachmittag gg. 17.00 Uhr. Ein 26 jähirger Mann aus NRW befuhr mit seinem Sportwagen die B 257 aus Rtg. Altenahr kommend in Richtung Kalenborn (BAB 61) In entgegengesetzter Richtung fuhren zwei angemietete PKW hintereinander, in denen mehrere spanische junge Urlauber saßen. Sie waren wenige Stunden zuvor erst in Deutschland gelandet und nun auf dem Weg zu einem Kurzurlaub in die Eifel. Auf regennasser Fahrbahn und bergauffahrend kam der Sportwagenfahrer aus NRW in einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo der spanische Urlauber des ersten PKW den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Zu schweren Verletzungen kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch zum Glück nicht. Dies dürfte allein dem Umstand geschuldet sein, dass es nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam, da der Sportwagen schleuderte und die Anstoßstelle hinten rechts festzustellen war. Außerdem versuchte der spanische Fahrer noch nach links auszuweichen, was eine Frontalkollision verhinderte. Dennoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B 257 für zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt mit Hubschrauber und ca. 20 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus Altenahr und Kalenborn.

