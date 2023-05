POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft (Esslingen)

Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT): Motorradfahrer gestürzt Schwer gestürzt ist ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Donnerstagmorgen auf der Stuhlsteige (L382). Der Jugendliche war gegen 6.20 Uhr mit seiner KTM auf der Landestraße von Sonnenbühl in Richtung Pfullingen unterwegs, als er in der ersten ...

mehr