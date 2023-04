Polizei Köln

POL-K: 230419-2-K/BAB Schwerer Unfall auf BAB 57 - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 57 in Höhe Kreuz Köln-Nord am Dienstagnachmittag (18. April), sucht die Polizei Köln nach dem mutmaßlichen Verursacher. Eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Der Unbekannte war gegen 17.35 Uhr in Fahrtrichtung Neuss unterwegs, als er/sie in Höhe eines Verkehrsunfalls auf der Fahrbahn in Gegenrichtung stark abbremste. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der/die Gesuchte setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem gesuchten Wagen oder den/die Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/cs)

