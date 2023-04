POL-K: 230418-2-K Zwei Videoerfolge - Drogendealer und Diebe wiedererkannt

Köln (ots) - Nach einem Einbruch in die Kindertagesstätte auf der Küppersteger Straße in Leverkusen sucht die Polizei Zeugen. Polizisten nahmen in Tatortnähe einen Tatverdächtigen (32) fest und suchen nun Zeugen, die ihn gegebenenfalls am Tatort gesehen haben. In der Nacht zu Montag (17. April) war eine Reinigungskraft (m29) gegen Mitternacht in der Kita auf ...

mehr