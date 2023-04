Polizei Köln

POL-K: 230417-1-K Bestohlener Handwerker ortet Werkzeugkoffer - mutmaßliche Diebe identifiziert - Strafverfahren eingeleitet

Köln (ots)

Nicht lange konnten sich die mutmaßlichen Diebe eines an der Straße An der Wachsfabrik in Rodenkirchen aus dem Ford Transit einer Kölner Heizungs- und Sanitärfirma gestohlenen Werkzeugkoffers erfreuen. Mittels eines darin verbauten Ortungsgeräts lokalisierte ein Mitarbeiter (42) am Sonntagnachmittag (16. April) das Behältnis in einer wenige Kilometer vom Tatort entfernten Privatwohnung an der Rondorfer Hauptstraße und informierte die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln durchsuchten die Beamten daraufhin unter Hinzuziehung von Diensthunden gegen 18.30 Uhr das Einfamilienhaus. In dem Gebäude trafen die Polizisten zwei 30- und 50-jährige Frauen und mehrere Kinder an. Neben dem in Rede stehenden Werkzeugkoffer beschlagnahmten die Durchsuchungskräfte vor Ort weitere hochpreisige Werkzeuge und Werkzeugkisten, für die keinerlei Eigentumsbelege vorgelegt werden konnten. Die Beamten leiteten Strafermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 74 dauern an. (cg/cs)

