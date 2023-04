Polizei Köln

POL-K: 230414-3-K-Auffahrunfall mit vier Verletzten auf der Zoobrücke

Köln (ots)

Ein Auffahrunfall mit vier Verletzten am Freitagnachmittag (14. April) auf der Zoobrücke in Höhe des Rheinparks führt derzeit zu erheblichen Verkehrsstörungen in Fahrrichtung der Bundesautobahn 4.

Nach aktuellem Erkenntnisstand ist gegen 16 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem KIA Seed auf einen KIA XSeed aufgefahren und hat diesen auf zwei weitere Pkw geschoben. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer und drei weitere Beteiligte leicht verletzt. Nach einer Vollsperrung von etwa 45 Minuten leiten Polizisten derzeit den Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. (cs)

