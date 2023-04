POL-K: 230414-2-K Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Bilderstöckchen - Blutprobe und Führerscheine beschlagnahmt

Köln (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (13. April) ist in Köln-Meschenich ein mutmaßlich alkoholisierter Motorrollerfahrer (24) mit einem unversicherten Kleinkraftrad gegen einen geparkten Transporter geprallt. Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus, wo Einsatzkräfte ihm zum Nachweis der genauen Alkoholkonzentration eine ...

mehr