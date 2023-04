Polizei Köln

POL-K: 230413-5-K Vermeintliche Trunkenheitsfahrt endet im Krankenhaus

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (13. April) ist in Köln-Meschenich ein mutmaßlich alkoholisierter Motorrollerfahrer (24) mit einem unversicherten Kleinkraftrad gegen einen geparkten Transporter geprallt. Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus, wo Einsatzkräfte ihm zum Nachweis der genauen Alkoholkonzentration eine Blutprobe entnehmen ließen.

Zeugenaussagen zufolge soll der 24-Jährige gegen 3 Uhr auf den Motorroller eines Angehörigen gestiegen sein, nachdem er zuvor Alkohol getrunken und dann heimlich den Fahrzeugschlüssel an sich genommen hatte. Danach begann er seine Fahrt auf der Alten Fischenicher Straße bis er kurz vor der Kreuzung Alte Brühler Straße von der Fahrbahn abkam und bewusstlos liegenblieb.

Da der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er sich u.a. neben der Straßenverkehrsgefährdung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (st/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell