POL-OG: A5, Mahlberg - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Kehl (ots) - Am Montagnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in der Straßburger Straße zu einem Diebstahl mehrere Toilettenartikel. Gegen 16 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge wie ein 34-Jähriger verschiedene Artikel unter der Jacke und in der Hosentasche versteckte. Der mutmaßliche Dieb konnte bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige. /ph Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 ...

