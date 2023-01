POL-OG: Lahr - Fahren unter Alkoholeinfluss

Lahr (ots) - Ein ausgelöster Brandalarm im Mauenweg rief am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr, der Polizei und des Rettungsdienstes auf den Plan. Nach Eintreffen kurz nach 16 Uhr, konnte eine klimmende Zigarette in einer öffentlich zugänglichen Toilette in einer Halle eines Parks festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich vier Jugendliche in der Toilette aufgehalten haben, die nach Alarmauslösung davonrannten. Die Beamten des ...

