Polizei Köln

POL-K: 230413-4-K Drei verletzte Radfahrer im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Rodenkirchen und Ossendorf haben sich am Mittwochvormittag (12. April) drei Radfahrer (30, 57, 63) teils schwere Kopf-und Gesichtsverletzungen zugezogen. Gegen 8 Uhr stießen am Heinrich-Lübke-Ufer auf Höhe der Rodenkirchener Brücke der 30-jährige Fahrer eines Trekkingsrads und der 63 Jahre alte Citybiker frontal zusammen. Eigenen Angaben zufolge kamen sich die Beteiligten auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg entgegen und wollten dort dem jeweils anderen ausweichen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in eine Klinik.

Etwa drei Stunden später zog sich ein 57-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zu, als er auf der Butzweiler Straße in Ossendorf ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Er war eigenen Angaben nach auf Höhe der Franziska-Anneke-Straße einem auf dem Radweg geparkten Transporter ausgewichen, über eine Wiese gefahren und gestürzt. (sw/al)

