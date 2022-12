Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Geschädigte nach Verkehrsgefährdung gesucht

Husum (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.12.22) kam es gegen 14:15 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung in der Siemensstraße in Husum. Ein Autofahrer fuhr in Schlangenlinien. Im Bereich der Julius-Leber-Kaserne fuhr der Wagen in einer scharfen Kurve in den Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste. Auf dem Edeka-Parkplatz soll zudem ein Fußgänger fast angefahren worden sein. Der Fahrer des Wagens wurde ermittelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen, insbesondere der entgegenkommende Autofahrer und der Fußgänger, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Husum zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell