Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 28-Jähriger nach Auseinandersetzung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt

Flensburg (ots)

Es besteht nach den bisherigen Ermittlungen der Verdacht, dass am Montagmorgen (19.12.22), um 10.50 Uhr, ein männlicher Täter einen 28-Jährigen nach einem Streit in einer Wohnung in der Harrisleer Straße mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Harrisleer Straße, in der sich mehrere Personen aufgehalten haben, kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen zunächst zu Streitigkeiten zwischen dem 28-Jährigen und einem weiteren Mann. Im Laufe der Auseinandersetzung erlitt der 28-Jährige eine lebensbedrohliche Stichverletzung. Der Geschädigte wurde zunächst von eingesetzten Rettungskräften im Rettungswagen erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht und notoperiert. Er befindet sich auf der Intensivstation. Es besteht weiterhin akute Lebensgefahr. Der Täter entfernte sich nach der Tat vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann mit zahlreichen Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

