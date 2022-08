Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer nicht belehrbar

Lübbecke, Hüllhorst (ots)

Binnen anderthalb Stunden geriet ein alkoholisierter Hüllhorster zweimal in den Fokus einer Polizeikontrolle. Auf seinen Führerschein wird der junge Fahrer nun längere Zeit verzichten müssen.

Zunächst geriet der Citroen-Fahrer gegen kurz nach drei Uhr in eine Kontrollstelle auf der Berliner Straße in Lübbecke. Hier bemerkten die Beamten sofort die Alkoholfahne des 24-Jährigen. Der Verdacht wurde durch einen Test bestätigt. Und so folgte auf der Polizeiwache eine Blutprobenentnahme. Zudem stellten die Einsatzkräfte den Führerschein sicher und untersagten das weitere Führen von Kraftfahrzeugen. Dieser Hinweis führte leider nicht zum Erkenntnisgewinn beim Hüllhorster. Gegen 4.40 Uhr begegnete einer weiteren Streifenwagenbesatzung im Bereich Ahlsener Straße ein Citroen. Bei der anschließenden Kontrolle und Überprüfung des Mannes stellten die Polizisten schnell einen Zusammenhang mit der ersten Alkoholfahrt fest. Und so musste der Alkoholisierte ein zweites Mal zur Blutprobe auf die Lübbecker Wache.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell