Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfallflucht in der Werftstraße - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Samstagnachtmittag (17.12.22) wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Werftstraße in Flensburg ein parkender VW-Passat angefahren. Der Wagen stand in der Zeit von 16:20 - 16:40 Uhr in Höhe des Testzentrums. Die hintere linke Tür wurde stark beschädigt.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres zu melden (0461 - 484 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell