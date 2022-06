POL-HS: Geldbörse aus Wohnung gestohlen

Gangelt (ots) - Am Willi-Schürgers-Ring schnitten Metalldiebe zwischen letzter Woche Donnerstag (23. Juni), 17 Uhr, und Sonntag (26. Juni), 14 Uhr, gleich an zwei Tatorten mehrere Meter Erdungs- und Starkstromkabel ab und entwendeten sie. Ob die Taten von denselben Tätern begangen wurden, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr