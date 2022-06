POL-HS: Baumaschinen aus Kastenwagen gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Übach-Palenberg-Palenberg, Wohnungseinbrüche Unbekannte hebelten in der Zeit vom 24.06.2022, 20:15 bis 25.06.2022, 01:00 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenweg auf. Offenbar war das Schloss der Haupteingangstür defekt und die Täter konnten so in das Haus gelangen. Die Wohnung wurde stellenweise durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte nicht gesagt werden. In der Zeit ...

