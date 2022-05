POL-VK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Völklingen (ots) - Am Samstag, gegen 12:14 Uhr, brannten in der Straße Am Pferchfeld, Fürstenhausen, mehrere Altpapiertonnen, welche am Fahrbahnrand abgestellt waren. Durch das Feuer wurden mehrere Thujahecken in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen, Tel. 06898/202-0 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/2020 ...

