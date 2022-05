Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand von Altpapiertonnen

Völklingen (ots)

Am Samstag, gegen 12:14 Uhr, brannten in der Straße Am Pferchfeld, Fürstenhausen, mehrere Altpapiertonnen, welche am Fahrbahnrand abgestellt waren. Durch das Feuer wurden mehrere Thujahecken in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen, Tel. 06898/202-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell