Polizei Köln

POL-K: 230413-2-K Fahndung nach Geldautomatensprengung in Köln-Nippes

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (13. April) haben Unbekannte in Köln-Nippes einen Geldautomaten in einer Bankfiliale auf der Wilhelmstraße gesprengt. Die Polizei Köln fahndet nach den vier dunkel gekleideten Verdächtigen, die nach der Tat gegen 5.10 Uhr mit einem dunklen Kombi, möglicherweise ein japanisches Fabrikat, mit hoher Geschwindigkeit über die Wilhelmstraße in Richtung Kempener Straße geflüchtet sein sollen. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Mehrere Zeugen hatten den Notruf 110 gewählt.

Hinweise zum Tatgeschehen, dem Fluchtwagen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort den Unbekannten nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell