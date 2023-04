Polizei Köln

POL-K: 230412-1-K Mutmaßlicher Gepäckdieb mit Hilfe der Videoleitstelle festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung hat ein Streifenteam am Dienstagabend (11. April) einen mutmaßlichen Gepäckdieb (32) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Montagabend (10. April) in einem Hotel in der Hämergasse zwei Koffer sowie einen Rucksack aus der Lobby gestohlen zu haben. Mitarbeiter des Hotels hatten anschließend Aufnahmen der Lobby-Kamera gesichert und Bilder des mutmaßlichen Diebes an die Einsatzkräfte weitergeleitet.

Am Dienstagabend (11. April) erkannte dann ein aufmerksamer Mitarbeiter der Videoleitstelle den 32-Jährigen wieder, nachdem er zuvor den Aufenthaltsort des Mannes auf Bildern der Videobeobachtung am Neumarkt lokalisiert hatte. Kurz darauf alarmierte er die Innenstadtwache und führte ein Streifenteam zu dem Mann, der den am Vortag entwendeten Rucksack noch mit sich trug.

Die Beamten stellten den Rucksack sicher und fanden im Unterschlupf des Wohnungslosen auch das restliche Diebesgut.

Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/al)

