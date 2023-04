Polizei Köln

POL-K: 230411-6-LEV Mutmaßlicher Handy-Shop-Einbrecher nach Zeugenhinweisen gestellt - Haft

Köln (ots)

In der Nacht auf Karfreitag (7. April) haben Streifenbeamte auf dem Marktplatz in Leverkusen-Wiesdorf einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, unmittelbar zuvor in ein Mobiltelefongeschäft in der nahen Fußgängerzone Wiesdorfer Platz eingebrochen zu sein. Bei dem von Zeugen beschriebenen Verdächtigen stellten die Polizisten unter anderem ein Brecheisen und eine Schere sicher. Am Samstag (8. April) schickte ein Haftrichter den Wohnsitzlosen in Untersuchungshaft.

Gegen 1 Uhr hatten mehrere jugendliche Passanten am Tatort einen optischen Alarm und den im Innenraum hantierenden Verdächtigen durch die aufgehebelte Eingangstür wahrgenommen und umgehend die "110" gewählt. Angesichts der Zeugen soll der 38-Jährige sich diesen aggressiv genähert und sie beleidigt haben. Mit einem blau-weißen Fahrrad war er dann zunächst geflüchtet und von den fahndenden Einsatzkräften im Nahbereich gestellt worden. (cg/cs)

