POL-K: 230411-3-LEV Pärchen beraubt Tankstelle in Opladen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Ostermontagabend (10. April) soll ein circa 1,75 Meter großer und schlanker Räuber zusammen mit einer etwa 1,65 - 1,70 Meter großen, ebenfalls schlanken Komplizin eine Tankstelle in Leverkusen-Opladen überfallen haben. Kurz vor 22 Uhr hätten die beiden dunkel gekleideten, maskierten und akzentfreies Deutsch sprechenden Verdächtigen den Verkaufsraum an der Karlstraße betreten. Der männliche Täter habe die Angestellte (27) mit einer schwarzen Pistole bedroht, während seine Mittäterin, die eine schwarze Winterjacke und schwarze Winterhandschuhe trug, den Kasseninhalt an sich genommen habe.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort der Flüchtigen machen können, dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

