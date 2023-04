Polizei Köln

POL-K: 230411-1-K/LEV Einladung Pressetermin: Präventionsdienststellen der Polizei Köln warnen jetzt per App

Köln (ots)

Polizei Köln informiert digital über Präventionsangebote für die ältere Generation

Eine neue App insbesondere für ältere Menschen ist für Köln und Leverkusen am Start: "Gut versorgt in.... " heißt die App, die sowohl auf Android-Handys als auch auf iPhones bzw. Tablets genutzt werden kann. Sie wird im App-Store oder Google Play Store ohne Eingabe eigener Daten heruntergeladen und ist für Anwenderinnen und Anwender kostenfrei.

Startschuss der App für das Kölner Stadtgebiet ist der 12. April 2023. Zusammen mit Peter Beckmann von "Gut versorgt in..." werden Kriminalhauptkommissar Thomas Jansen von der Kriminalprävention und Polizeihauptkommissarin Ulrike Kortendieck von der Verkehrsunfallprävention in der RESIDENZ am Dom einer Gruppe von Seniorinnen und Senioren die App vorstellen. Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Zeit: 12. April 2023, 11 Uhr Ort: RESIDENZ am Dom, An den Dominikanern 6-8, Treffpunkt Foyer

Warum diese App und was kann sie? Speziell für die ältere Generation konzipiert, ist diese App übersichtlich und leicht zu bedienen. Mit Hilfe von "Gut versorgt in ..." informiert und warnt die Polizei Köln zukünftig über aktuelle Betrugs- und Trickdiebstahlsmaschen, die sich gegen Seniorinnen und Senioren im Kölner und Leverkusener Stadtgebiet richten. Häufen sich z.B. betrügerische Anrufe, verstärkte Besuche "falscher Handwerker/Wasserwerker" im Stadtgebiet können "Push-Nachrichten", also aktuelle Hinweise, auf das Handy oder das Tablet geschickt werden. Außerdem wird über Veranstaltungen, nützliche Adressen und passende Dienstleister aus der Umgebung speziell für die ältere Generation informiert.

Sie informiert zudem über Termine und Veranstaltungen der Präventionsdienststellen, wie z. B. Rollatorentrainings, Trainings mit einem Pedelec-Simulator oder Einbruchschutzberatungen.

Begleitend soll die App Informationen aus den jeweiligen Kommunen zu Aktivitäten rund um die Themen Alter, Vorsorge, Gesundheit, Pflege und Hilfe im Alltag anbieten. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell