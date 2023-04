Polizei Köln

POL-K: 230407-1-K Großer Polizeieinsatz in Notaufnahmeeinrichtung in Köln-Ossendorf - Streit zwischen Familien eskaliert

Köln (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in einer Notaufnahmeeinrichtung in Köln-Ossendorf hat am Freitagnachmittag (7. April) zu einem Großeinsatz der Polizei Köln geführt. Gegen 13.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, als etwa 80 zum Teil mit Stöcken bewaffnete Personen aufeinander losgingen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Männer und ein Kind leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Streitigkeiten dauern an. Die Polizei ist derzeit mit Bereitschaftspolizisten im Einsatz. In der Nacht zuvor hatte es bereits einen Einsatz wegen Streitigkeiten gegeben. (jk/de)

