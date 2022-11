POL-HI: Einbrecher steigen in Bistro ein und entwenden Registrierkasse

Hildesheim (ots) - Bockenem (sms). Am 15.11.2022, gegen 21:30 Uhr, ist es auf der B243 in der Ortsdurchfahrt Bockenem zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-Jähriger Bockenemer befuhr mit seinem Pkw die B243 in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich An der Hochbrücke beabsichtigt er, nach links, in die Bönnier Straße einzufahren. Hierbei übersieht er die ...

mehr