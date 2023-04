Polizei Köln

POL-K: 230406-1-K Unfall bei Flucht vor der Polizei - Blutprobe

Köln (ots)

Ein alkoholisierter 22-Jähriger hat sich auf der Flucht vor der Polizei am Mittwochabend (5. April) in Köln-Deutz mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Opel überschlagen. Am Fahrzeug waren in Köln gestohlene Kennzeichen angebracht. Der junge Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Krankenhaus ordneten Polizisten eine Blutprobe an.

Eine Zivilstreife hatte den jungen Mann gegen 20 Uhr am Rheinparkweg in Höhe eines Parkhauses gestoppt. Anstatt sich der Kontrolle zu stellen, gab der 22-Jährige Gas und versuchte mit durchdrehenden Reifen in Richtung Rhein zu entkommen. Bereits nach wenigen hundert Metern kam er in einer Kurve am Kennedy-Ufer von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Findling am Straßenrand und blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Passanten verhinderten seine Flucht in Richtung Hohenzollernbrücke und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. (ph/de)

