Polizei Köln

POL-K: 230405-2-K Einsatz gegen Straßenkriminalität im Brennpunkt Kalk-Zentrum

Köln (ots)

Bei einem sechsstündigen Polizeieinsatz mit Beteiligung des Zolls, der Kämmerei und des Ausländeramtes der Stadt Köln im Brennpunkt Kalk-Zentrum hat die Polizei am Dienstagnachmittag (4. April) unter anderem zwei 20 Jahre alte Taschendiebe festgenommen und mehrere gestohlene Mobiltelefone sichergestellt. Auch den Neumarkt als beliebten Tatort der aus Kalk agierenden Diebe hatten die Einsatzkräfte im Visier. Hier nahmen Polizisten zwei Algerier (20, 26) nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons fest. In beiden Fällen kam die polizeiliche Videobeobachtung zum Einsatz.

Auch für die Einsatzkräfte von Zoll und Stadt war der Einsatz erfolgreich. Zollbeamte leiteten aufgrund ihrer Feststellungen fünf Strafverfahren wegen des Verdachts der Schwarzarbeit ein. Die am Einsatz beteiligten Mitarbeitenden der städtischen Ämter vollstreckten zudem mehrere offene Geldforderungen und nahmen einen illegal in Deutschland aufhältigen Mann mit dem Ziel der Abschiebung fest.

Einsatzleiter Günther Korn resümiert: "Der Einsatz zeigt einmal mehr, dass wir den Kontrolldruck auf die in Kalk aufhältigen und von hier agierenden Taschendiebe hochhalten müssen, um die Bevölkerung vor den Dieben und ihren dreisten Klaumaschen zu schützen."

Ausgewählte Sachverhalte im Detail

Köln-Kalk, 16.20 Uhr:

Zivilkräfte beobachteten die beiden jungen Algerier, die nach Verlassen der KVB Linie 1 an der Haltestelle Kalk Post einer Frau in Richtung Arcaden folgten, ihr im Gedränge in die Jackentasche griffen und mit dem erbeuteten Portemonnaie in der Menge verschwanden. Ein in der Videoleitstelle tätiger Zivilfahnder koordinierte die Verfolgung der Tatverdächtigen. Uniformierte Polizisten nahmen die beiden auf der Kalk-Mülheimer Straße fest und stellten das Portemonnaie sicher. Bei der Durchsuchung fanden die die Polizisten zudem ein weiteres entwendetes Mobiltelefon.

Köln-Neumarkt, 17.30 Uhr

Zivilkräften fielen gegen 17.30 Uhr verdächtig agierende Männer auf, die sich auffällig für fremde Jacken und Taschen interessierten. Nach mehreren Anläufen gelang es den beiden, einen Mann beim Überqueren einer Ampel am Neumarkt abrupt zu stoppen, dass dieser den Griff in seine Jackentasche nicht bemerkte, in welcher sein Mobiltelefon steckte. Die Polizisten griffen zu und nahmen die beiden jungen Männer fest. Einer von ihnen versuchte, sich der Festnahme zu widersetzen - ohne Erfolg. Auch in diesem Fall erhielt der Bestohlene umgehend sein Handy zurück.

Köln-Kalk, 19.45 Uhr

Bei der Kontrolle bereits wegen Taschendiebstahls bekannter Personen fanden die Polizisten eine präparierte "Klautüte" sowie Diebesgut, unter anderem ein entwendetes Mobiltelefon. (jk/de)

