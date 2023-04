POL-K: 230404-1-K Drei mutmaßliche Einbrecher in Köln-Poll festgenommen - Haftrichter

Köln (ots) - Zivilpolizisten haben am Sonntagnachmittag (2. April) drei mutmaßliche Hehler (24, 31, 35) in Köln-Dünnwald bei einem Scheinkauf auf einem Parkplatz am Leimbachweg festgenommen. Sie sollen einen in den Niederlanden gestohlenen Mazda 6 mit gefälschten Fahrzeugscheinen sowie gestohlenen Kennzeichen zum Kauf angeboten haben. Der 35-Jährigen wurde ...

