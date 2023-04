Polizei Köln

POL-K: 230403-2-K Gestohlener Mazda zum Kauf angeboten - Festnahme

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Sonntagnachmittag (2. April) drei mutmaßliche Hehler (24, 31, 35) in Köln-Dünnwald bei einem Scheinkauf auf einem Parkplatz am Leimbachweg festgenommen. Sie sollen einen in den Niederlanden gestohlenen Mazda 6 mit gefälschten Fahrzeugscheinen sowie gestohlenen Kennzeichen zum Kauf angeboten haben. Der 35-Jährigen wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Aufgrund des Hinweises eines Bürgers, welcher selbst im Internet auf der Suche nach Fahrzeugen war, hatten Ermittler den Scheinkauf geplant. Während der 31-Jährige dem "potenziellen Käufer" die Taxifahrt zum vereinbarten Treffpunkt bezahlte, waren seine Komplizen mit einem Audi in der Nähe unterwegs um den Kauf abzusichern.

Die Beamten stellten den Mazda, die gefälschten Dokumente sowie mehrere Handys sicher. Die Tatverdächtigen sollen heute einem Haftrichter vorgestellt werden. (ph/kk)

