Polizei Köln

POL-K: 230402-2-K/BAB Polizei sperrt A4 nach Alleinunfall - Fahrer gestorben

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4, kurz hinter dem Kreuz Köln-West in Fahrtrichtung Aachen, ist am Sonntagnachmittag ein 45 Jahre alter Autofahrer gestorben. Nach bisherigem Stand war der Mann mit seiner Frau und drei Kindern mit seinem Skoda-Pferdeanhänger-Gespann gegen 15:45 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hatte sich der ungeladene Anhänger überschlagen. Da der Wagen und der umgekippte Anhänger die Fahrbahn blockierten, sperrten Einsatzkräfte die Richtungsfahrbahn für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme. Der vor Ort reanimierte 45-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die anderen Familienmitglieder blieben unverletzt. Derzeit deuten Hinweise auf einen internistischen Hintergrund als Unfallursache hin. Etwa eine Stunde nach Einsatzbeginn öffnete die Polizei die Fahrstreifen vereinzelt wieder und führte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. (cr/kk)

