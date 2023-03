Polizei Köln

POL-K: 230328-5-K/REK Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall in Wesseling-Keldenich

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 26., 27. und 28. März 2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5472222 [presseportal.de]

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5472936

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5474299

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Sonntagnacht (26. März) in Wesseling-Keldenich liegen der Mordkommission Erkenntnisse vor, wonach dem mutmaßlich vom Unfallort geflohenen 1er BMW ein Auto entgegengekommen sein soll. Die Ermittler bitten dringend, dass sich dieser wichtige Zeuge bei der Mordkommission unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de meldet. Der Zeuge konnte das Fahrzeug nicht näher beschreiben. Der Autofahrer müsste gegen 1 Uhr auf der Rodenkirchener Straße in Richtung Keldenicher Straße unterwegs gewesen sein.

Bislang sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Verkehrsunfall eingegangen. Diese Hinweise sowie Videomaterial aus dem Umfeld wertet die Mordkommission derzeit aus. Die Ermittler versprechen sich durch eine Auswertung der Mobilfunkzellen, dem Täter auf die Spur zu kommen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell